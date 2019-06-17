Niğde'de kan donduran olay! Trenin altında kaldı...
Niğde'de kan donduran bir olay meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye gelirken, Bulun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
(İHA)
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