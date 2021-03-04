Nakilden sonra ikinci bahar

Yaklaşık 10 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 38 yaşındaki Bircan Çolak ile yine aynı hastanede 9 yıl önce yüz nakli olan 44 yaşındaki Turan Çolak, kontrol için gittikleri hastanede 2014'te tanıştı. Hastanede gönüllü olarak çalışan çift, birbirlerini daha iyi tanıyınca evlenmeye karar verdi ve 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

ÖNCE YÜZÜ SONRA HAYATI DEĞİŞTİ



Sağlık problemlerine rağmen ilk günkü gibi birbirlerine sevgiyle bakmayı başarabilen Çolak çifti, evliliklerini mutlu şekilde sürdürüyor. İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak "Önce yüzüm sonra hayatım değişti. Allah eşimden razı olsun. Hastalığımda, sağlığımda elimi hiç bırakmıyor" dedi.

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ADAMI



Hastanede başlayan aşklarının gün geçtikte büyüdüğünü anlatan Bircan Çolak, "Turan'ın kalbini ve iç güzelliğini sevdim. Yüzü çok güzel. Benim gözümde dünyanın en yakışıklı adamı. Yüzü benden genç duruyor" diyor.