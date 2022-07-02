Muhtarlar hayat kurtaracak

BİN 200 KİŞİ SERTİFİKA ALACAK

Manisa Valiliği, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı merkezi 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi başlattı. Projede Manisa'daki muhtarlara ilkyardım eğitimi verilecek. Manisa 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, "Manisa'da bulunan bütün muhtarlarımız toplam bin 200 kişi sertifikalı ilkyardımcı olacak. Ambulans ulaşana kadar hastaya, yaralıya yapacakları en küçük bir hareketle hastanın yaralının yaşamda kalmalarını, hayatını sürdürmelerini artıracaktır diye biz bu adımı attık" dedi.

MART AYINDA EĞİTİMLER BİTECEK

Projenin 8 ay süreceğini anlatan Proje Koordinatörü ATT ve İlkyardım Eğitmeni Emine Özdemir, 17 ilçedeki 1200 muhtara eğitim vereceklerini "Eğitimlerimize 1 Ağustos itibarıyla başlayacağız. Mart ayında da bitecek. Eğitimler iki gün toplamda 16 saat sürecek bir eğitim. Hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim. Eğitim tamamlandıktan sonra yapacağımız sınavda başarılı olan muhtarlarımıza sertifikalarını ve ilkyardımcı kimlik belgelerini vereceğiz. Amacımız herkese ulaşabilmek" diye konuştu.