Kütahya'da virüsten ölen adamın tabutunu da yaktılar

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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 12:57:00

Muhtar yaşadığı şaşkınlığı bu sözlerle ifade etti: Başımıza ilk kez böyle bir olay geldi

Kaynak: DHA

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tecelli Kırdök (47), Oysu köyü mezarlığında toprağa verilirken, tabutu da yakıldı. Köy muhtarı Mustafa Söyler görevlilerin tabutunun yakılmasını istediğini belirterek, "Bizim başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitifi yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık” dedi.

Eskişehir’de oturan evli ve 3 çocuk babası olan Tecelli Kırdök geçen Cuma günü rahatsızlanarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde götürüldü.

Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kırdök'ün eşi ve çocukları evde karantinaya alındı. Tedavisine başlanılan Tecelli Kırdök ise 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kırdök’ün cenazesi memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyüne götürüldü. Koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından Tecelli Kırdök, toprağa verildi. Cenazenin ardından ise Tecelli Kırdök’ün taşındığı tabut ateşe verilerek yakıldı.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR OLAY YAŞADIK’

Cenazenin defnedildiği Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, Eskişehir’de oturan Tecelli Kırdök’ü toprağa verdikten sonra tabutun görevlilerin isteği üzerine yakıldığını söyledi. Muhtar Söyler, "Tecelli Kırdök Eskişehir'de oturuyor. Geçen cuma günü rahatsızlanınca kendi aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmiş. Burada yaptıkları Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalık dolayısıyla solunum yetmezliği yaşadı. Ardından da ölüm haberini aldık. Cenazeyi toprağa verdikten sonra tabutun içerisine görevlilerin özel koruyucu kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyduk ve dayısı ile birlikte yaktık. Bizimde başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitifi yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık” diye konuştu.

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