19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26:00
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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