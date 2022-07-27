VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oktar suç örgütünün villası satışta!
Zonguldak'ta atık su taştı: Denize girmek yasaklandı
Irak'ta Sadr destekçileri parlamentoyu bastı
Rusya: İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için taraflar çalışıyor
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Burdur'da mangal ateşi çatı katını da yaktı
ABD Başkanı Biden Kovid-19'u atlattı
Türk diplomasisi koridoru açtı: İstanbul'dan 3 dilde selam
Bakan Varank: Milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi
Meteoroloji'den 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı
Şehit askerler için başsağlığı mesajı
"En büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız"
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul'da resmi olarak açıldı
27 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Musul saldırısına tepki
Beşiktaş, İspanya kampını tamamladı
İstanbul Havalimanı haziran ayında Avrupa'nın zirvesinde
Abdülhamid Han uykularını kaçırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü
Tahıl koridoru açıldı! Gemiler yükleniyor
Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı
Libya'nın başkenti Trablus'ta son aylarda artan silahlı çatışmalar endişeye yol açıyor
EPDK, "Yerli Enerji Yerli Teknoloji AR-GE Projesi" için değerlendirme toplantısı yaptı
27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:51:00

Meteoroloji'den 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." uyarısında bulundu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Basra alçak basınç merkezinin Güneydoğu'dan yurda girişi yaparak, kuzeyli rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu söyledi.

Kuzeyden esen rüzgarların fön etkisi yaptığını anlatan Gültekin, "Böylece sahil kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı. 35 derece olan ortalama sıcaklığımız 41 derecelere kadar ulaştı. Bugünden itibaren Basra alçak basınç sistemi etkisini kaybetmeye başlayacak. Yavaş yavaş geriye çekiliyor, rüzgarlar kuzeyden güneye doğru dönüyor." diye konuştu.

Gültekin, denizden serin hava ve nem taşınımının hafta boyunca devam edeceğini, böylece sahil kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine çekilmesini beklediklerini vurguladı.

- İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da da bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"İç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkmasını, nem oranının ise yüzde 10'lar seviyesinde seyretmesini bekliyoruz. Orman varlığımızın büyük bölümü iç kesimlerde. Onun için çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız."

Gültekin, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da 32 civarında olan sıcaklıkların hafta sonuna doğru 38 derecelere çıkmasını tahmin ettiklerini vurguladı.

Saat 11.00-16.00 aralığında güneş ışınlarının dik geldiğini ve bu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Gültekin, dışarı çıkmak zorunda kalanlara şemsiye ve gölgelik kullanmalarını önerdi.

Gültekin, iç kesimlerdeki yüksek sıcaklığın salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Öte yandan, sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler Antalya sahillerini doldurdu. Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Etiketler : Meteoroloji Gültekin Mehmet Latif Gültekin
Kalben fırtınası

Kalben fırtınası
Teyze ve yeğen düeti

Teyze ve yeğen düeti
Lavanta güzeli

Lavanta güzeli
Konser değil terapi

Konser değil terapi
Düet geliyor

Düet geliyor
Yeni kumralı aranjörü

Yeni kumralı aranjörü
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
Gençlerle çalışmayı seviyorum

Gençlerle çalışmayı seviyorum
Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX