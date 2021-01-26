Kar İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den yapılan yurt geneline ilişkin son dakika hava durumuna göre Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya Bölgesi'nde sıcaklıklar 10 derece birden düşerken perşembe gününden itibaren de İstanbul'da kar etkisini göstermeye başlayacak. Bugün itibarı ile de Ege, Marmara, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ile fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, Trakya'da hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe günü Anadolu'ya geçmesinin beklendiğini bildirdi. MGM'nin hava durumu tahmin haritasına göre, İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı etkisini gösterecek.

BALKANLAR'DAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.

Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.

26 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında),Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Hava sıcaklığının ise doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA VE YAĞMURA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa),Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu