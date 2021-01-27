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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 09:30:00

Meteoroloji'den son uyarı... İstanbul'da kar kapıya dayandı

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Meteoroloji'den yapılan peş peşe son dakika açıklamalarına göre çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı başlıyor. Meteoroloji, Trakya'da etkisini göstermeye başlayan kar için turuncu alarmda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre kar Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Bugün itibarı ile de Marmara bölgesi dahil yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek kar ve sağanak yağış için dikkatli olunması istendi.

MARMARA'DA KAR VAR

Bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

TRAKYA İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN KAR EDİRNE'YE GİRİŞ YAPTI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

PERŞEMBE ETKİSİ DAHA DA ARTIYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre kar yağışı perşembe günü İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha da hissettiriyor.

CUMA GÜNÜ DOĞU'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında cuma günü ise kar yağışının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Güneydoğu'da karla karışık sağanak, Ege'de ise sağanak yağış bekleniyor.

CUMARTESİ MARMARA'DA SAĞAK VAR

Hafta sonu ise Marmara ve Ege'de sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yine kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte mevsim normallerinde seyredeceği, Doğu Anadolu'da biraz daha düşebileceği ifade ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

Etiketler : meteoroloji kar yağış istanbul kar yağışı turuncu alarm
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