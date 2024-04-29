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29 Nisan 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 15:15:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yerdi.

Etiketler : numan kurtulmuş kutül amare zaferi yıl dönümü
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