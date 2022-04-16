Meteorolojiden uyarı... 3 gün sürecek

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16 Nisan 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 14:30:00

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor! 3 gün boyunca sürecek...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporlarını yayınladı. MGM tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da pazar gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği yağışlar 3 gün boyunca sürecek. İşte MGM haftalık hava durumu raporları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji haftalık hava durumu raporu yayınlandı. MGM tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da pazar gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak ve 3 gün boyunca devam edecek.

Yağışların çarşamba gününe kadar süreceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarını mevsim normallerin civarında devam edeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında devam edeceği, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

YARINDAN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan yarından itibaren yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde aralıksız devam ediyor.

Bugün ülkenin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. MGM, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu da hatırlattı.

Etiketler : meteoroloji yağış uyarı
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