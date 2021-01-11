İstanbul'a kar geliyor

Türkiye yarından itibaren Trakya'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların yurdun genelinde etkili olacağı belirtilirken İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık