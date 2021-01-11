Meteoroloji'den beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye, yarından itibaren Trakya'dan gelen soğuk, yağışlı ve kar yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına girecek. Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul'a beklenen kar yağışı için de tarih verildi.
Türkiye yarından itibaren Trakya'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların yurdun genelinde etkili olacağı belirtilirken İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık