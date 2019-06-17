Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa yol açan sistem, hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak sürecek.
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olması, hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının da hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
(AA)
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