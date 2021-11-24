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24 Kasım 2021 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 20:43:00

Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kar görülecek

Kaynak: TRT Haber

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Hafta başından itibaren Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düştü, sağanak görüldü. Peki kar ne zaman geliyor? Meteoroloji paylaştığı haritayla, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışının görüleceğini duyurdu.

Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.

ANKARA'YA SALI GÜNÜ KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

1 ARALIK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

1 Aralık Çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

Etiketler : kar yağışı hava durumu türkiye Meteoroloji
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