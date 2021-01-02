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Meteoroloji son dakika hava durumu... 4 il için kritik çığ uyarısı!
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02 Ocak 2021 Cumartesi 11:09:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 11:09:00

Meteoroloji son dakika hava durumu... 4 il için kritik çığ uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu açıkladı. Güncel hava durumu verilerine göre, Doğu'da 4 il için kritik çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri için kritik çığ uyarısı yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu olması bekleniyor.

Gün boyu yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don tahmin edilen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu olması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van'da 5, Hakkari ve Bitlis'te 4, Muş'ta sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de çığ riski öngörülüyor. Bu nedenle ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Karasu ve Murat nehirleri kısmen dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Etiketler : meteoroloji çığ uyarı
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