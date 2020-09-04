Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, yağmur geliyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yüksek hava sıcaklıkları devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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