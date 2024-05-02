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02 Mayıs 2024 Perşembe 13:19:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 13:19:00

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow'a iletti ve Türkiye'nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

Etiketler : başkan erdoğan gambiya türkiye
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