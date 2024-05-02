VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti istifa dalgası! Merkez ilçe yönetimi düştü
Hamas İsrail'e resti çekti: Kara saldırısı olursa müzakereler biter
ABD polisi öğrencileri gözaltına aldı!
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Borsa rekor seviyede!
Türk Telekom'un, LTE baz istasyonlarının yarısından fazlası fiberle bağlı
02 Mayıs 2024 Perşembe 13:08:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 13:08:00

Terör örgütü 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Eşrefiyye Mahallesi'nden 16 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Eşrefiyye Mahallesi'nden 16 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğunun okul çıkışında PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini anlattı.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü; Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yıl başından bu yana silahlı kadrosuna katmak için 20'den fazla çocuk kaçırmıştı.

2022'DE 1200'DEN FAZLA ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler (BM), 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : terör örgütü halep çocuk
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX