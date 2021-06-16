  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Beyaz Saray'dan S-400 füzeleri açıklaması
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
Çeyrek altından 13 TL'lik artış
Başkan Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine koşarak gidip geliyor
TSK'dan NATO uçağına takviye
Şuşa Beyannamesi imzalandı! Aliyev: Dünyanın gözü bugün burada
SSB Başkanı Demir, otel iddialarına yanıt verdi: İddialar art niyetli
Dışişleri'nden Atina bildirisine tepki: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur
Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı başlıyor
Talha Uğurluel'e ''FETÖ üyeliği'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu üyesi İlhan normale dönüş tarihini açıkladı
İstanbul'da yollar göle döndü: Alt geçitte can pazarı
NATO temasları, dünya basınında geniş yer buldu
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Devam Ediyor!
16 Haziran 2021 Çarşamba 00:37:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 00:37:00

Meclis'te mini infaz paketi mesaisi

ABONE OL

Meclis Genel Kurulu'nda "mini infaz paketi"nin görüşmelerine başlandı. Teklif, ceza ve infaz yasasında değişiklikler getiriyor.

Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine göre, küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların cezası, eşi ölmüş ya da cezaevindeyse ertelenecek.

Kadın, çocuğu 15 yaşını doldurduktan sonra cezasını çekecek.

Teknik altyapısı olan cezaevlerinde, hükümlüler elektronik mektup yöntemiyle haberleşebilecek.

Etiketler : Meclis Genel Kurulu Meclis mini infaz
Tiyatro sahnesi için hazır

Tiyatro sahnesi için hazır
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
Birinciyle sürpriz düet

Birinciyle sürpriz düet
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
El ele ilk fotoğraf

El ele ilk fotoğraf
Fiko Mecnun'a yetişti

Fiko Mecnun'a yetişti
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER