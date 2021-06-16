16 Haziran 2021 Çarşamba 00:37:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 00:37:00
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
Meclis Genel Kurulu'nda "mini infaz paketi"nin görüşmelerine başlandı. Teklif, ceza ve infaz yasasında değişiklikler getiriyor.
Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine göre, küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların cezası, eşi ölmüş ya da cezaevindeyse ertelenecek.
Kadın, çocuğu 15 yaşını doldurduktan sonra cezasını çekecek.
Teknik altyapısı olan cezaevlerinde, hükümlüler elektronik mektup yöntemiyle haberleşebilecek.
- Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
- Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
- Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
- Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
- Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine koşarak gidip geliyor
- İstanbul'da yollar göle döndü: Alt geçitte can pazarı