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Masaya çizilen resimle yetenek avı
22 Aralık 2020 Salı 23:31:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:42:00

Masaya çizilen resimle yetenek avı

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Muş'ta, İlyas Sami Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmenleri, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için ilginç bir çalışma yaptı.

Sınıflardaki sıra ve masaları farklı renklere boyayarak, üzerlerine çeşitli mesleklerde kullanılan aletleri çizen öğretmenler, ders başı yapılması sonrası öğrencilerin oturacakları sıralara göre yetenekleri belirleyecek.

Okul müdürü Seracettin Koçlardan, "Görsel sanatlar öğretmenlerimiz, atıl durumdaki sıra ve masaları eğitim ortamına kazandırırken, öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Sıra masaların üzerine müzik, spor ya da değişik alanlarla ilgili resimler çizildi. Sıra ve masalara sosyal içerikli resimler çizerek çocukların hayatına dokunmak ve onların yeteneklerini ortaya çıkarmak istedik" dedi.

Müdür yardımcısı Gülşah Türkmen de "Öğrencilerden uzak kalmak bizleri çok üzüyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz evde derslerini işlerken, biz de okulda atıl durumda olan, kullanılır durumda olmayan eskiyen sıralarımızı elden geçirmeye karar verdik. Sıraların üzerine öğrencilerimizin özel yeteneklerini, becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yaparak onların ilgi ve alakalarına yönelik sıralara çizimler yaptık" diye konuştu.

Etiketler : resim yetenek öğrenci
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