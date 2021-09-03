Marmara'dan balık yenir mi?

Müsilaj Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Prof. Dr. Saadet Karakulak, müsilaj konusunda uyardı: "Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Ancak tehlike tam geçmedi, diplerde devam ediyor. Sürekli analizler yapılıyor. Sorun görülürse yetkililer açıklayacaklardır. Balık tüketirken önceden neye dikkat ediyorsak aynı hassasiyetlere devam."

Uzmanlar "Sadece resmî kurumların açıklamalarını dinlemeli, uyarılarını dikkate almalıyız. Konunun uzmanı olmayanlara kulak asmayın" dedi.

