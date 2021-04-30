Markette çocuklara özel göz hakkı reyonu

Afyonkarahisar'da bir market çocuklar için 'göz hakkı' uygulaması başlattı. Çeşit çeşit meyvelerin konulduğu reyona 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazısı asıldı. Aileleriyle markete girdiklerinde reyonu gören çocuklar, şaşkınlığın ardından istedikleri meyveyi alıp, yemenin mutluluğunu yaşadı. Ebeveynler uygulamanın yayılmasını temenni etti. Zincir market firmasının Genel Müdürü Mehmet Tilger, "Yaptığımız uygulama bu pandemi döneminde, zorlu günlerde marketimize gelen çocukların görüp isteyip alamadığı ürünleri ebeveynlerinin, ailelerinin maddi durumları ile alakalı alamadıkları ürünleri biz ücretsiz reyon şeklinde yaparak çocukların istediği, dilediği kadar her üründen almalarını sağladık. Geri dönüş noktasında gelen ebeveynlerden çok ciddi teşekkür alıyoruz. Aynı zamanda çocukları sevindirmek, o gülen yüzlerini görmek bizleri daha mutlu ediyor" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA BİZCE'

Vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun. Diğer marketlere de örnek olması dileğinde bulunan vatandaşlar, iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu, çocukların canı istediği zaman alabilmesinin güzel bir davranış olduğunu söyledi. Süleyman Aktop, "Çok iyi bir şey çocuklar için, çocuklar geliyor. Onlar için göz hakkı iyi düşünmüşler" diye konuştu.

'UYGULAMAYI SOSYAL MEDYADA DA GÖRDÜK'

Güven ve Muzaffere Gürel çifti, "Biz bu uygulamayı sosyal medyada da gördük, birtakım yorumlar da yaptık. Ama o yorumlara bir de anti yorumlar yapılmış. O yorumlara da çok üzüldük. 'Çocukları hırsızlığa alıştırıyor' filan şeklinde birtakım yorumlar var. Çok güzel bir uygulama bizce, birtakım şeylere hep karşı çıkma huyu vardır bizim milletimizde. Buna da karşı çıkmışlar bu çok güzel uygulamaya. Yani güzel bir uygulama. Çocukların canı istediği zaman alabilmeleri güzel bir şey" dedi.

Nuri Aydın, "İlk defa karşılaşıyorum. Tabii göz hakkı cebimizde para yoksa vitrinleri seyrederken içimizde böyle bir özlem olarak geçiyor. Bu market bunu yapmış çok güzel bir şey yani. Böyle kabul ediyoruz" diye konuştu.

'İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Büşra Mesci, "Afyon'da böyle bir uygulamayı ilk defa görüyorum. Ramazanda gayet yerinde bir uygulama olmuş. Diğer marketlerimizin de kullanması dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi. Mehmet Özlü ve babaannesi Kamile Özlü, "Çok güzel bir uygulama bunu yaptıkları için teşekkür ederim. Her şey çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.

'HERKESİN ÖRNEK ALMASINI İSTERİZ'

Gözde Cebe de "Çok güzel bir uyulama olmuş, tüm marketlerde de inşallah böyle bir şekilde görürüz. Herkesin örnek almasını isteriz" dedi.