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05 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00

Mardinli Elif rekora doymuyor

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Mardin'de yaşayan milli atıcı Elif Berfin Altun, katıldığı müsabakalarda, kategorisinde 9 kez rekor kırmayı başlardı.

Mardin'de yaşayan milli atıcı Elif Berfin Altun, katıldığı müsabakalarda, kategorisinde 9 kez rekor kırmayı başlardı. Antrenör annesi tarafından eğitilen Elif Berfin, 23 Mayıs'ta Hırvatistan'da, 21 Haziran'da Azerbaycan'da, 3 Temmuz'da Almanya'da ve 25 Eylül'de Peru'da yapılacak uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek. Mardin Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Elif Berfin, en büyük hedefinin yurt dışında birincilik kürsüsünde Türk bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi. Başarısının çok çalışmaktan kaynaklandığını anlatan Altun, "Başarımın sebebi düzenli antrenman ve inançtır. Bundan sonrası için belli başlı yarışmalar var. Onlarda iyi bir derece elde edip bir sonraki olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Ama her şeyin bir zorluğu var. Hem spor hem ders ama ortak noktayı bulunca sıkıntı yaşamıyorum. İkisinde de başarılıyım. Olimpiyatlarda iyi bir derece elde etmek istiyorum. Onun için belli bir dereceye girmek istiyorum. Olimpik sporcu olarak devam etmek istiyorum. Yurt dışındaki müsabakalarda belli bir derece alıp birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

KIZIM ELİF, POLİGONDA BÜYÜDÜ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kadrolu antrenörlük yapan aynı zamanda kızını çalıştıran Nedret Altun, Elif Berfin ile gurur duyduğunu söyledi. Kızının 2024 olimpiyatlara katılması için hazırlıklar yaptığını anlatan Altun, "Atıcılık sporuna çocukluk yıllarımda başladım. Yıllarca sporculuk yapıp dereceler elde ettim. 11 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kadrolu antrenörlük yapıyorum. Kızım Elif, poligonda büyüdü. Bu nedenle bu sporla haşır neşir oldu. Tercihi de bu yönde olunca antrenmanlara başladık. Yıldızlar kategorisinde 9 Türkiye şampiyonluğu var. Aynı zamanda 9 defa Türkiye rekorunu kırdı. Şu an gençler kategorisinde yarışıyor. Olimpik sporcu kadrosuna girebildi. Bu yıl katılacak müsabakalarda inşallah daha iyi başarılar elde edecek. Performansıyla potansiyeli yüksek bir sporcudur Berfin. İnşallah 2024 olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi temsil etmesi bizim için ailecek gurur kaynağımız. Ayrıca göklere çekerse çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Etiketler : Elif Berfin Altun MARDİN MİLLİ ATICI
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