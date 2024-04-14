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Malatya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
14 Nisan 2024 Pazar 15:10:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 15:10:00

Malatya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Batuhan Yılkınc yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Etiketler : malatya otomobil çarpışma trafik kazası
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