11 Nisan 2022 Pazartesi 10:36:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:40:00
Mahalleliden imece usulü iftar
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi, Rauf Orbay Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, 6 yıldır aralarında para toplayıp imece usulü iftar sofrası kuruyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi, Rauf Orbay Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, 6 yıldır aralarında para toplayıp imece usulü iftar sofrası kuruyor. Esnaf ve apartman sakinlerinin kendi arasında düzenlediği programa yaklaşık 350 vatandaş katıldı.