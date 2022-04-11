Mahalleliden imece usulü iftar

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi, Rauf Orbay Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, 6 yıldır aralarında para toplayıp imece usulü iftar sofrası kuruyor. Esnaf ve apartman sakinlerinin kendi arasında düzenlediği programa yaklaşık 350 vatandaş katıldı.