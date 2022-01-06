Liseliler atık yağla sabun yapıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 litre yağ toplayan öğrenciler, bin sabun üretti.