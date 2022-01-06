VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Başkan Erdoğan, yürütme ve yargı temsilcileri ile bir araya geldi
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
İran'dan Kazakistan açıklaması
"Türkiye ile yakınlaştıkları dönemde yaşandı"
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
Mavi Vatan için 2022 'dönüm noktası' olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli TURKOVAC aşısı yaptırdı
Kazakistan yangın yeri! KGAÖ askeri birlik gönderdi
Göreve başlamaya hazırlanıyor
Bitcoin'de sert düşüş!
İşte en çok satılan otomobil markaları
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Gürcan için istenen ceza belli oldu
Yosunlardan jet yakıtı üretecek!
Bakan Derya Yanık duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki
06 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00

Liseliler atık yağla sabun yapıyor

ABONE OL

'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 litre yağ toplayan öğrenciler, bin sabun üretti.

Etiketler : Mersin Erdemli ilçesi Dünyanın Yağını Eritiyoruz
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Kuliste tebrik etti

Kuliste tebrik etti
Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım

Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım
Hayranlarım benden vazgeçmez

Hayranlarım benden vazgeçmez
10 yılda 3 konser

10 yılda 3 konser
Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER