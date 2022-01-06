06 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00
Liseliler atık yağla sabun yapıyor
'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Dünyanın Yağını Eritiyoruz' projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 litre yağ toplayan öğrenciler, bin sabun üretti.