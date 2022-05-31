Lavabo açıcı bomba gibi patladı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 61 yaşındaki Süha Enç'in tıkanan lavabosuna döktüğü açıcı bomba gibi patladı. Vücudunda yanıklar oluşan Enç, "Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu" dedi.



61 yaşındaki Süha Enç'in 20 Mayıs'ta evinde misafirlerini ağırlarken lavabosu tıkandı. İddiaya göre, önce lavaboyu açmak için katı bir ürün kullanan Enç, açılmayınca nalburdan sıvı bir ürün aldı, evine gelen Enç'in lavaboya döktüğü açıcı adeta bomba gibi patladı. Patlamayla sıçrayan Enç, hemen sağ kolunu yüzüne kapattı. Evinin banyosuna koşan ve kıyafetlerini çıkararak, yanık bölgelerine su döken Enç'in bu müdahalesi sonrası hemen Bahçelievler'de bir hastaneye gidildi. Kolunda, baldırında ve vücudunun bazı noktalarda yanıklar oluşan Enç, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilirken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, Enç'in durumuna ilişkin bilgi verdi, vatandaşları kimyasalları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.



"Dökmeye çalışırken bir patlama oldu"

Lavabo açmak isterken yaşanan patlamayı anlatan 61 yaşındaki Süha Enç, "Ayın 20'sinde cuma sabahı saat 09.30-10.00 gibi mutfakta bir şeyler yapacaktık. Marketten toz lavabo açıcı aldım, 1-2 paket döktüm, sıcak suyu döktüm açılmadı. Biraz bekledim, misafirler de uyanmak üzereydi acele ettim, nalbura gittim. Kimyasal ilaç tavsiye etti adam, aldım, getirdim. Kullanma talimatını okudum, gidere döktüm. Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. O patlama esnasında yüzümü sola doğru çektim. Dolayısıyla sağ elim o tarafta kaldı. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. O panikle kalktım, banyoya gittim, üstümü çıkardım. Hemen soğuk suyu açtım, duş yaptım" diye konuştu.

"Nefesimde darlık, boğazımda yutkunma zorluğu oldu"

Kimyasal ürünlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiği anlatan Enç, "Çocuğum 'doktora git' dedi, 'bir şey olmaz' dedim, 5-10 dakika durdum. O arada yanma hissedince gideyim bari dedim, önce Bahçelievler'e gittim, oradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderdiler. İnsanlara bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Tozla sıvının karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim ve şu anda bu durumdayım. Şortla veya atletle dolaşıyoruz, bu işleri yaparken daha tedbirli bir şekilde giyinmelerini tavsiye ediyorum. Evdekiler panikledi, bir şey olduğu zaman birbirine sarılırsın ya sarılamadılar, korktular. Nefesimde darlık, boğazımda yutkunma zorluğu oldu. O zehirlenme durumunu düşündüğüm içinde doktora gideyim dedim" ifadelerini kullandı.

"Bunları kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor"

Evlerde temizlik ürünü olarak kullanılan malzemeler nedeniyle birçok kişinin ağır vücut problemleriyle hastaneye başvurduklarını anlatan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Lavabo açıcı kaynaklı durumları biz aralıklarla görüyoruz, son yıllarda normal lavabo açıcıların dışında daha ağır, profesyonel lavabo açıcılar da halka açılmaya başladı. Buna bağlı olduğunu düşünüyoruz böyle ağır cilt lezyonlarıyla geliyor hastalarımız. Önce katı olan lavabo açıcıyı kullanıyor, açılmayınca daha profesyonel sıvı ve bunların çoğu da asit içermektedirler. Hastamız da açılmayınca onu deniyor o arada bir patlama, kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. Bunları kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Hasarlar alınıyor, gözlerde körlüğe kadar gidebilecek ciltte ağır lezyonlara yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Cilde bir temas olduğu zaman mutlaka sulandırılarak işlem yapılması, iyi bir şekilde yıkanması akabinde de cilt hasarının değerlendirilmesi ve tedavisi için bir yanık merkezi veya hastanelerde bunların tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

"Gözünü kaybetmeler, ömür boyu yüzde iz hasarları"

Yaşanan yanık olayları sonrası ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğu hasta evde hasar almış bir şekilde geliyor bize, o yüzden o bulaşan sıvının hemen ortamdan uzaklaştırılması çok önemli. Kullanma talimatlarına uyulması, bilinir markaların alınması da burada çok önemli. Bize gelen hastalarımızda ağır bir solunum hasarıyla karşılaşabiliyoruz. Mutlaka üzerindeki kullanım talimatlarına uyarak, bilerek yapmak lazım. Kimyasalları fazla karıştırmamak lazım. Son 2-3 yıldır sık karşılaşmaya başladık. Ev kazalarıdır bunlar, çok masum gözüküyor ama gözünü kaybetmeler, ömür boyu yüzde iz hasarları oluşabiliyor. Ölümcül komplikasyonlara kadar giden durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hastamız burada doğru bir şey yapmış bu olay olunca hemen sıvılarını uzaklaştırmış, elbiselerini üzerinden uzaklaştırmış. Kimyasaldan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmış. Derinleşmeyen yerler var, bazı kısımlar derin, oralarında iz kalmadan düzeltilmesi için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.