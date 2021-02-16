Lastik kız hayallerinin peşinde! Umudu yarım kalmasın

Bingöl'ün Genç ilçesi Çaybaşı köyünde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Yeşim Münar, 2 yıl önce jimnastik sporuna merak sardı. Münar, internette gördüğü videoları izleyerek kendini geliştirdi. Zorlu hareketleri yapmayı öğrenen Münar, bunları köydeki arkadaşlarına da öğretmeye başladı. Köydekiler zamanla Münar'a, 'Lastik kız' lakabını taktı.

DERSLERİNİ İHMAL ETMİYOR

Profesyonel destek alarak, milli takıma girmeyi hedefleyen Münar, Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyor. Boş zamanlarında ailesine yardım eden Münar, "Milli takıma girip şampiyon olmak ve herkese jimnastik öğretmek istiyorum. Okul durumum iyi, takdir aldım. Umudum hiç yarım kalmasın diye dua ediyorum" diye konuştu.

'GEREKİRSE KÖYDEN GÖTÜRSÜNLER'

Herhangi bir işleri olmadığı için kızının spor eğitimlerini karşılayamadıklarını belirten Emine Münar ise Yeşim'e destek verilirse daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü dile getirerek, "Kızıma destek verilmesini, yardım yapılmasını istiyorum. Gerekirse köyden götürsünler. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.