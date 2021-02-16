  • BIST
    1542.82
  • Dolar
    6,9945
  • Euro
    8,4751
  • Altın
    406,9400
İstanbul
-1 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 498 bini geçti
Yalova ve Bursa'da yoğun kar yağışı sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan TBMM'de Gara operasyonu açıklaması
Mavi Vatan'ın SİHA'sı: ULAQ
Başkan Erdoğan'dan flaş 'Gara' açıklaması
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a soruşturma açıldı
Bakan Akar ve Bakan Soylu'dan siyasi partilere 'Gara' ziyareti
İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye eleştiri
Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
14 Şubat hediyesi kedi
Instagram'a kendimi kanıtlayamadım!
39. yaşa kar kutlaması
Google'da yeni dönem! Haberlere ücret ödeyecek
Kahramanlara beyaz örtü
Kurtlar sokaklara indi
Sprey boya çirkinliği Peribacaları temizleniyor
Ev kadınları, israfı önlemek için kursta
Kış ortasında havuz keyfi
Kalbinin sahibi Youtuber
Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu
Rolünü lunaparka benzetti
Filtreyle gelen gençlik!
16 Şubat 2021 Salı 18:01:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 18:01:00

Lastik kız hayallerinin peşinde! Umudu yarım kalmasın

ABONE OL

Köyde 2 yıl boyunca internetten videolar izleyerek, jimnastik sporunu öğrenen 11 yaşındaki 'Lastik Kız' lakaplı Yeşim Münar, milli takıma girip Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyor.

Bingöl'ün Genç ilçesi Çaybaşı köyünde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Yeşim Münar, 2 yıl önce jimnastik sporuna merak sardı. Münar, internette gördüğü videoları izleyerek kendini geliştirdi. Zorlu hareketleri yapmayı öğrenen Münar, bunları köydeki arkadaşlarına da öğretmeye başladı. Köydekiler zamanla Münar'a, 'Lastik kız' lakabını taktı.

DERSLERİNİ İHMAL ETMİYOR

Profesyonel destek alarak, milli takıma girmeyi hedefleyen Münar, Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyor. Boş zamanlarında ailesine yardım eden Münar, "Milli takıma girip şampiyon olmak ve herkese jimnastik öğretmek istiyorum. Okul durumum iyi, takdir aldım. Umudum hiç yarım kalmasın diye dua ediyorum" diye konuştu.

'GEREKİRSE KÖYDEN GÖTÜRSÜNLER'

Herhangi bir işleri olmadığı için kızının spor eğitimlerini karşılayamadıklarını belirten Emine Münar ise Yeşim'e destek verilirse daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü dile getirerek, "Kızıma destek verilmesini, yardım yapılmasını istiyorum. Gerekirse köyden götürsünler. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

Etiketler : Bingöl lastik kız Yeşim Münar
30. yaş mutluluğu

30. yaş mutluluğu
Nostaljik şarkı

Nostaljik şarkı
Performansına binlerce tweet

Performansına binlerce tweet
TikTok konseri geliyor

TikTok konseri geliyor
Havuzda Karan güvenliği

Havuzda Karan güvenliği
Herkes kendi acılarını bulacak

Herkes kendi acılarını bulacak
Yalnızlar için söyledi

Yalnızlar için söyledi
Sahne özlemi dinmedi

Sahne özlemi dinmedi
Seti durdurmadık

Seti durdurmadık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER