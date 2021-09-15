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15 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00

Kütahya'nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü

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Kütahya'da yaşayan Yasemin Dalkıran (35), otomobil ehliyetinin ardından otobüs, kamyon, yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de alarak 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek halk otobüsü şoförü olarak işe başladı.

En büyük hayalinin şehirlerarası otobüs şoförlüğü olduğunu ifade eden Dalkıran, "Beni otobüste görenler gelip tebrik ediyor, destek görüyorum" dedi.

Etiketler : kadın soför halk otobüsü yaşam haberleri
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