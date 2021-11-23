800 yıl önce Ulu Camii cemaatince güvercinleri beslemek için kurulan Kuşlara Yem Vakfı'nın geleneği sürdürülüyor.



Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Ulu Camii'nde 800 yıl önce cemaat tarafından güvercinleri beslemek ve korumak amacıyla kurulan Kuşlara Yem Vakfı'nın geleneği, bugün de sürdürülüyor. Cemaatle birlikte kentteki hayırseverlerden alınan bağışlarla başta güvercin olmak üzere serçe ve bölgede yaşayan kuşlar için buğday alınıyor.