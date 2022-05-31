Kurtlar Vadisini yeşil vadi yaptı

Kurtlar Vadisini yeşil vadi yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 49 yıllığına kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye 5 bin ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürdü. 5 bin adet ceviz fidanı diken Taşyumruk, "İlk mahsulümüzü geçen yıl aldık" dedi.

