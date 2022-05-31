VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'
"Baya güzel işler yapmışız"
Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler
Türkiye'den müthiş hamle!
Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı
O vekillere Süleyman Soylu şoku
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
Türksat 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun galibi solcu aday Petro oldu
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
Assange'nin katliamlarını ortaya çıkardığı ABD'ye karşı 12 yıllık mücadelesi
Samanyolu'nun ardında gizlenen galaksi görüntülendi
Bu köye teknoloji giremiyor
Kurtlar Vadisini yeşil vadi yaptı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı
Yumurta içinde yumurta çıktı
31 Mayıs 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 17:00:00

Kurtlar Vadisini yeşil vadi yaptı

ABONE OL

Erzincan'ın İliç ilçesinde 49 yıllığına kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye 5 bin ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürdü.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 49 yıllığına kiraladığı orman vasfını kaybetmiş 222 dönümlük ağaçsız araziye 5 bin ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürdü. 5 bin adet ceviz fidanı diken Taşyumruk, "İlk mahsulümüzü geçen yıl aldık" dedi.

Etiketler : Kurtlar Vadisini yeşil vadi yaptı 222 dönümlük ağaçsız arazi Erzincan
Psikolojik şiddet gördüm

Psikolojik şiddet gördüm
71 yaşında mühendis oldu

71 yaşında mühendis oldu
Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek

Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş
Tedavisi devam ediyor

Tedavisi devam ediyor
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli
Doğuma geri sayım

Doğuma geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX