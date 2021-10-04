Küçük kahraman savaşı kazandı!

Kalp damarları ters olarak dünyaya gelen 3 aylık Hamza Arslan, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyon ve 55 günlük yoğun tedaviyle sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Can Vuran "Her bebek gibi Hamza da bizim için değerli bir bebek ama Aslan soyadı, aslan gibi de bir kalbi çıktı" dedi.