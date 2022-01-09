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09 Ocak 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 20:00:00

Köyde ‘kültür' seferberliği

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Rize Çayeli'de köylüler 25 yıldır kullanılmayan ilkokulu restore ederek kültür merkezi yapmaya karar verdi.

Şehitlerinin adını verecekleri merkez için kolları sıvayan köylüler burada toplanıp kitap okumayı, el sanatları kurslarıyla kendilerini geliştirmeyi hayal ediyor.

ETKİNLİKLER İÇİN ALAN TEMİN EDİLDİ

Rize'nin Çayeli İlçesi'nin Ortaköy Köyü'nde yaşayanlar 1974 yılında yapılan ve 25 yıldır kullanılmayan ilkokulu restore ederek kültür merkezi yapmak için uğraş veriyor. Okulun henüz inşaatı bitmemesine rağmen El Sanatları Kursu açtıklarını anlatan Muhtar Hasan Gerz, açılışın ardından köyde olabilecek düğün, nişan, kına gecesi gibi tüm etkinliklerin bu alanda yapılabileceğini dile getirdi.

GENÇLER BULUŞUP KİTAP OKUYACAK

Muhtar Hasan Gerz "Yaklaşık 25 yıldır bu okul hizmet vermiyor. Muhtarlığa girmeden önce bu yapıyı restore edeceğimize söz vermiştik. Çalışmalar bittiğinde burada köy odamız olacak. Gençlerin oturabileceği kitap okuyabileceği yer olacak. Onun dışında düğün, kına yapılabilecek büyük bir alana sahibiz. Çok amaçlı diyebiliriz. Burada Şehidimiz var. Onunda ismini buraya verdik" şeklinde konuştu.

El sanatları kursu hocası Bilgenur Güngör unutulmaya yüz tutan el işlerini yaşattıklarını söyleyerek "Keşke her köyde bu aktiviteler olsa" dedi.

Etiketler : köy kültür rize
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