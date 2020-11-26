Köy halkı gitti sokak hayvanları muhtara kaldı

Giden köy sakinlerinin yazın beslediği kışın ise geride bıraktıkları sokak hayvanlarına köy muhtarı Tekin Tayfur bakmaya başladı. Ahır ile odunluğunun bir bölümünü kedi ve köpeklere ayıran Tayfur, kısıtlı imkanları ile onları beslerken, İlçe belediyesinin mama yardımıyla aç kalmamaları için çırpınıyor.



Kış mevsiminde köylerinde göç olduktan sonra hayvanların sahipsiz kaldığını belirten muhtar Tekin Tayfur, “Köyde yıllarca hayvancılıkla uğraşıyorum. Köydeki sahipsiz kedi ve köpeklere yardım etmeye çalışıyoruz. İlk olarak İki köpeğe bakmakla başladım. Kış gelince bir çok kişi köyden gidince diğer hayvanlar da bize kaldı. Şuanda 15 köpek ile 8 tane kedim var. Hava güzel olduğu için köyün içinde gezip dolaşıyorlar. Muhafaza edecek yer olmadığı için, kendi imkanlarımla bakıyorum. Eski evler veya ahırda onlara yer yaptım, burada besliyoruz” dedi.

Hayvan sevgisinin farklı bir duygu olduğunu dile getiren muhtar Tayfur, “Kış geldi, yiyeceklerinde biraz sıkıntı var. Sağ olsun komşulardan rica edip eski hanelerini kullanabiliriz ama yem sıkıntısı var. Hayvan sevgisi çok güzel bir şeydir. Çünkü görüldüğü üzere başta depremlerde olsun insanın hayatını kurtaran hayvanlardır. O yüzden hayvanlara sahip çıksınlar. Onlar, insanlardan daha sadık ve dosttur. Hayvanlar zararsızdır. İmkanım el verdiği sürece bunlara bakacağım. Ancak hayat şartları zor, mamalar da pahalı. Bunun için herkes duyarlı olsun” diye konuştu.

