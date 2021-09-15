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Kötü koku şikayeti üzerine çilingirle kapıyı açtılar... İçeri girince şaşkınlık yaşadılar
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15 Eylül 2021 Çarşamba 11:34:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 11:34:00

Kötü koku şikayeti üzerine çilingirle kapıyı açtılar... Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadılar

Kaynak: AA

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Bolu'da kötü koku şikayeti üzerine kapısı çilingir yardımıyla açılan daireden 50 kedi çıkarıldı.

Bolu'da kötü koku şikayeti üzerine, bir kadının yaşadığı daireye savcılık izniyle giren ekipler, onlarca kediyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Borazanlar Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan Sevim Kuşçu'nun (64) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları Bolu Belediyesi ve polis ekiplerine şikayette bulundu.

Hakkında daha önceden de şikayet bulunan Kuşçu'nun kapıyı açmaması üzerine eve giremeyen ekipler, bu kez savcılıktan izin aldı.

Çilingir yardımıyla eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri, içeride onlarca kediyle karşılaştı.

Dairedeki hayvanları yakalayan ekipler, 50 kediyi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Evde temizlik çalışması başlatıldı.

Sağlık ekiplerince muayenesi yapılan kadın ise tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, kedileri tedavileri ve kısırlaştırmalarını yaptıktan sonra özgürlüğüne kavuşturacaklarını söyledi.

Etiketler : kötü koku kedi savcılık hayvan yaşam haberleri
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