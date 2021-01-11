Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 560 bin lira ceza uygulandı
Bir çok yerde koronavirüs denetimleri kapsamında, 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.
Muğla'da, koronavirüs denetimleri kapsamında, 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.
Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.