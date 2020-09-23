Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında yeni dönem başladı! HES uygulaması hayata geçirildi

Koronavirüle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması bugün başladı.



Yeni normal dönemde koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibarıyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bugün uygulanmaya başlandı.

İHA'da yer alan habere göre alınan karar sonrası, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, kaymakamlık binası girişinde işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşların HES kodu kontrolünü gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

HES KODU GÖSTERİLEREK İÇERİ GİRİLİYOR

HES kodu uygulaması denetiminde açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek şu açıklamada bulundu:

"Bütün kamu kurum ve kuruşlarının girişlerinde “HES” kodunun zorunlu hale getirilmesinin ilk günü. Üsküdar Kaymakamlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte yığılmanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Personel girişimiz ile vatandaş girişimizi ayırdık. Personel girişinde ben dahil çalışan tüm arkadaşlarımız HES kod uygulamamızı göstererek içeri giriyoruz"

"VATANDAŞLAR BARKOD OKUTARAK İÇERİ ALINACAK"

Vatandaşların ilk günde herhangi bir yığılma oluşmaması için sırayla “HES” kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacağını belirten Demiryürek, "Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlarımız ise burada HES kodunu alarak içeri girebilecekler” diye konuştu.