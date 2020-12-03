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03 Aralık 2020 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 07:20:00

Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar

Kaynak: DHA-İHA

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Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eğlenceye yaklaşık 20 kişi katılırken, eğlenceye katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılanırken görüntülerde, eğlenceye katılanların şarkı söyleyen sanatçıyla selfie yaptığı ve müzisyenlere para taktığı görüldü.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Etiketler : KORONA BAĞEVİ PARTİ Koronavirüs tedbirleri
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