Köprüde Ay yıldız sevgisi

Konuşma engelli Ercan Keskin bayrak sevgisini göstermek için köprüyü bayraklarla donattı, 6 yıldır köprüye bekçilik de yapıyor.



Giresun'un Kuşçulu Köyü'nde yaşayan, konuşma engelli Ercan Keskin (66), Haydarlı ve Kuşçulu köyleri arasındaki Çömlekçi Deresi üzerindeki ahşap köprüye 6 yıl önce Türk bayrağı astı. Köprünün her iki tarafına ilk etapta iki bayrak asan Keskin, zaman içinde bayrak sayısını 85'e çıkartarak, orayı bayraklarla donattı.

Hemen her gün köprüye gelerek bayrakları kontrol eden Keskin, hava koşulları nedeniyle zaman içinde yıprananları da düzenli olarak değiştiriyor. Ahşap köprü, aradan geçen süre zarfında yöre sakinleri tarafından da "bayraklı köprü" olarak anılırken, Keskin'in bu gayreti, vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.