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23 Ekim 2021 Cumartesi 23:59:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 23:59:00

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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Burdur kara yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova-Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp yönetimindeki otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş ile oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş, kızı Yağmur Baş ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Yağmur Baş ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram Baş'ın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Cenazeler ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Etiketler : kamyon burdur Şenol Özalp Yağmur Baş
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