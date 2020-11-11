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11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20:00

Komşusunun kitabıyla öğretmen oldu... Çocuklar okusun diye köy köy geziyor

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Yusuf Tümay, 19 yıl önce komşusunun verdiği kitap ve temizliğini yapma koşuluyla gittiği dershaneden sonra kazandığı üniversiteyi dereceyle bitirerek, öğretmen oldu. Şimdi köy çocuklarına kitap, kırtasiye ve giysi dağıtarak onların sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyor.

Osmaniye'de mevsimlik işçi olarak geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin en küçüğü olan Yusuf Tümay (43), yaşadıkları göçebe hayata ve tarlada çalışmasına rağmen kitap okumayı ve derslerini ihmal etmedi. Lise son sınıfa geldiğinde, kitap alacak parası olmadığı için komşusunun verdiği üniversiteye hazırlık kitabıyla sınava hazırlandı. Daha sonra da 3 ay süreyle temizlik görevlisi olarak çalışmak koşuluyla dershaneye gitti. 1998 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanan Tümay okulu dereceyle bitirdi.

BİR HEVES, BİR HEYECAN KATMALI

2001 yılında Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'ne öğretmen olarak atandı. O yıllarda kırsal mahallelerdeki kız çocukları için de büyük çaba sarf eden Tümay, bir dernekle irtibata geçerek, 8 derslikli bir okul yaptırdı. Şimdi de, sosyal medya üzerinden topladığı kitap, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, bot ve montları kırsal mahalleleri gezerek, çocuklara dağıtıyor. Onlara rehberlik de yapan Tümay "Doktor ya da öğretmen olacaklara bir heves heyecan katmak istiyorum. Çünkü onlar da benim gibi dezavantajlı çocuklar" diyor.

HERKESİ İYİLİĞE DAVET EDİYORUM

Okuldan arta kalan zamanlarında kırsal mahalle ve mezralara gittiğini anlatan Yusuf Tümay, "Bu yıl 144 tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Yaklaşık 1500 çocuğu mutlu ettik. Sınıf ve kütüphanelerin tamiratları ile yapımlarına yardımcı olduk. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapmalı. Az ya da çok dememeli. Herkesi iyiliğe, yardımlaşmaya ve çocukların eğitimine katkı sağlamaya çağırıyorum" dedi.

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