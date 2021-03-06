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06 Mart 2021 Cumartesi 13:19:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 13:19:00

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Boğaz'a akın

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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde trafik kilitlendi.

İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Etiketler : istanbul kısıtlama sokağa çıkma yasağı
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