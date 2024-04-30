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CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde işçi kıyımı! Onlarca kişi işten çıkarıldı
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30 Nisan 2024 Salı 15:05:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 15:05:00

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde işçi kıyımı! Onlarca kişi işten çıkarıldı

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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesinde 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : üsküdar chp işçi
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