  • BIST
    1406.68
  • Dolar
    7,6942
  • Euro
    9,4300
  • Altın
    464,8360
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türk SİHA'lara ihtiyacımız var
"İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı"
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
Bu Lamborghini'den sadece bir tane üretilecek
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
Çocukların rol modeli anne babadır
Şekerin hiçbir faydası yok
Bugün burçları neler bekliyor? 18 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
Manisa'da sobadan sızan gaz yine can aldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs aşısında 'acil kullanım onayı' kararı
Acılı annelere alçak saldırı: HDP'liler terör mağduru aileleri taşladı
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına tepki
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Başkan Erdoğan: Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur
Putin: Erdoğan sözünde duran adamdır
Skandal sözler sonrası soruşturma başlatıldı
ABD'nin S-400 rahatsızlığı: Sınıfında 1 numara
"Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik"
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Adımlarımızı atacağız
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Twitter'da canlı yayın devri kapandı
Virüs bulaşma korkusu kalbi vuruyor
18 Aralık 2020 Cuma 06:36:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 10:12:00

Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu

ABONE OL

Sinop'ta halk arasında 'çarpan' olarak bilinen iskorpit balığının kilogramı 80 liradan satılıyor.

Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

Etiketler : iskorpit balığı zehirli balık çarpan balığı
Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Müstakbel kayınvalideyle eğlence...
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
İşleri açıldı

İşleri açıldı
Birkan Sokullu'nun yürüyüş keyfi... 'Tempom düşmesin'

Birkan Sokullu'nun yürüyüş keyfi... 'Tempom düşmesin'
Yüsra Geyik'in köşk isteği

Yüsra Geyik'in köşk isteği
Nikah tarihler belli oldu

Nikah tarihler belli oldu
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!
Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu

Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu
Onur Saylak'ın babalık heyecanı

Onur Saylak'ın babalık heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER