18 Aralık 2020 Cuma 06:36:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 10:12:00
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
Sinop'ta halk arasında 'çarpan' olarak bilinen iskorpit balığının kilogramı 80 liradan satılıyor.
Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.
- Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
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