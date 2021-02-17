  • BIST
    1546.41
  • Dolar
    6,9778
  • Euro
    8,4489
  • Altın
    398,0790
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihi geri sayım başladı! Dünyanın gözü burada
Şimdi de 'benzersiz' mutasyon! Kabus devam ediyor
DEİK Başkanı Olpak: Karabağ'da yaraların sarılmasını görev olarak görüyoruz
Bakan Akar: NATO Toplantısında terörle mücadelede birlik içinde hareket etmenin öneminin altını çizd...
ABD'de Kongre üyelerine FETÖ tepkisi: Uzaktan yakından alakası yok
Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
Çelik: PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi
Hamas yeni yönetimini belirleyeceği seçimlerin ilk etabını yarın gerçekleştiriyor
Oktay: Son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti
Başkan Erdoğan açıkladı! Yüzde 100 destek...
Merkez Bankası kararını verdi
IMF'den Türkiye açıklaması
TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
NATO'da reform hazırlığı
Mutasyonlu virüsler laboratuvarda üretildi!
Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
17 Şubat 2021 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 23:44:00

Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu

ABONE OL

Kilo vermek için boksa başlayan 17 yaşındaki Dilara Yücel, profesyonel sporcu oldu. Ukrayna'da 4 kez birincilik elde eden Dilara şimdi de Dünya şampiyonluğu kemerini almak için hazırlanıyor.

Avusturya'da dünyaya gelen 17 yaşındaki Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir'e dönen Dilara, antrenör Celal Olucak ile çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.

TAHMİN ETMEDİĞİ BİR BAŞARI

13 Şubat'ta Ukrayna'da 69 kiloda çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazanan Dilara, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Dilara, "Boksa ilk başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu kemerini alacağım" dedi.

'ELİMDEKİ TÜRK BAYRAĞI BANA GÜÇ VERDİ'

Maç için ringe çıktığında elinde tuttuğu Türk bayrağının kendisine güç verdiğini vurgulayan Dilara Yücel, "Maçın bitişindeki duygu inanılmaz güzeldi. İnsanın emeğinin karşılığını alması gerçekten çok güzel bir duygu. Türk bayrağını orada görünce tüyleri diken diken oluyor insanın" diye konuştu.

Etiketler : Dilara Yücel dünya şampiyonu sporcu boks
Hande Yener: Virüs Okan'ın ciğerlerine inmiş

Hande Yener: Virüs Okan'ın ciğerlerine inmiş
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
Ece ve İsmail YK düeti geliyor

Ece ve İsmail YK düeti geliyor
Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım

Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım
Set dönüşü faciaya kılpayı

Set dönüşü faciaya kılpayı
39. yaşa kar kutlaması

39. yaşa kar kutlaması
Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım

Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım
Onlarınki ilk görüşte aşk!

Onlarınki ilk görüşte aşk!
Kankalar kampta

Kankalar kampta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER