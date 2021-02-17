Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu

Avusturya'da dünyaya gelen 17 yaşındaki Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir'e dönen Dilara, antrenör Celal Olucak ile çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.

TAHMİN ETMEDİĞİ BİR BAŞARI

13 Şubat'ta Ukrayna'da 69 kiloda çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazanan Dilara, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Dilara, "Boksa ilk başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu kemerini alacağım" dedi.

'ELİMDEKİ TÜRK BAYRAĞI BANA GÜÇ VERDİ'

Maç için ringe çıktığında elinde tuttuğu Türk bayrağının kendisine güç verdiğini vurgulayan Dilara Yücel, "Maçın bitişindeki duygu inanılmaz güzeldi. İnsanın emeğinin karşılığını alması gerçekten çok güzel bir duygu. Türk bayrağını orada görünce tüyleri diken diken oluyor insanın" diye konuştu.