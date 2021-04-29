Kayıp kimliği kabusu oldu

Erzincan'da yaşayan çiftçi Hüseyin Bulut'un (65) hayatı, 2007 yılında kaybettiği kimliği nedeniyle kabusa döndü. Türkiye'nin dört bir yanında adına şirketler kurulup, krediler çekilerek senetler imzalanan Bulut, 14 yılda hakkında açılan 61 dava nedeniyle 91 gün cezaevinde kaldı. Kanser hastası olduğunu belirten Bulut, ev ve hastaneden daha çok adliyede zaman geçirdiğini söyledi.

