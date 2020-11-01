01 Kasım 2020 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:30:00
Kayak merkezlerine mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk karı yağdı.
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na ve Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne de mevsimin ilk karı düştü.
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