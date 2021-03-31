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31 Mart 2021 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 12:30:00

Kardeşlerine hem anne hem baba oldu! Kimsesiz kardeşlere sıcak yuva

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Suriye'de savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep ve 3 kardeşi çadırda yaşam mücadelesi veriyordu.

Kardeşler, hayırseverlerin yardımıyla briket eve yerleştirildi. Mobilya, gıda, soba ve yakacak ihtiyaçları karşılandı. Şimdi onların da sıcak bir yuvası var.

HABERLERE KONU OLMUŞTU

Suriye'de savaşta annesini kaybeden, babası da öldürüldükten sonra 3 kardeşine anne ve babalık yapan 12 yaşındaki Zeynep Aşık'a hayırseverler el uzattı. Haberlere konu olan Aşık kardeşler için harekete geçen Sadakataşı Derneği İdlib'de briket bir eve yerleştirildi. Mobilya, gıda, soba ve yakacak ihtiyaçları temin edildi.

HASTA DEDESİNE DE BAKIYOR

Kardeşlerine ve hasta dedesine bakmak için 2. sınıfta okulunu terk etmek zorunda kalan Zeynep, okul sıralarına geri dönmeyi çok istediğini söylemişti. Sadakataşı Derneği Suriye çalışmaları görevlisi Hüseyin Kumru, Zeynep'in en büyük hayali olan okuma arzusunu da bölgede inşa edilen okulun açılışıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Daha önce çadırda yaşadıklarını, yardım alamadıklarını, kışın da su altında kaldıklarını söyleyen Zeynep Aşık, Türkiye'den kendisine yardım ve mektup gönderenler olduğunu, yalnız olmadığını hissettiği için çok sevinçli olduğunu belirtti.

Akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği bulunan 77 yaşındaki dede Ahmet Aşık, "Zeynep 12 yaşında ama yaptığı iş 25 yaşındaki birisi gibi. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara annelik ve babalık yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : hayırsever sadakataşı derneği suriye
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