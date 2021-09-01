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01 Eylül 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 10:00:00

Kanseri atlatan erkekler yine risk altında

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Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA'da yayımlanan yeni bir rapora göre daha önce kanser tanısı almış 1.5 milyon kanser hastasının uzun süreli takibinde, bu bireylerin ilerleyen yıllarda farklı bir kanser tanısı alma ihtimalinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu rapor edildi.

Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA'da yayımlanan yeni bir rapora göre daha önce kanser tanısı almış 1.5 milyon kanser hastasının uzun süreli takibinde, bu bireylerin ilerleyen yıllarda farklı bir kanser tanısı alma ihtimalinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu rapor edildi. Raporda ikinci kanserlerin oluşmasındaki en büyük risk faktörünün sigara içilmeye devam edilmesi ve kilolu olunması olarak gözlendiğini vurgulayan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Erkeklerin sağlıklı bireylere kıyasla ikincil bir farklı kanser geliştirme ihtimalinin yüzde 11 daha yüksek olduğu ve bu kanserden ölüm ihtimallerinin genel popülasyona kıyasla yüzde 45 daha yüksek olduğu rapor edildi. Kadınlarda bu risk sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 33'tü" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kanseri atlatan erkekler Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA kanser
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