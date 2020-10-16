Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma kaldırıldı

Sempatik tavırlarıyla tanınan güzel sunucu Dilay Kemer, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

"DUALARIMIZ VE KALBİMİZ SENİNLE!"

Twitter'da kısa sürede gündem olan trend listesine giren Dilay Kemer'in durumu hakkında ilk açıklama FB TV'den geldi. Kanalın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

(CNN TÜRK)