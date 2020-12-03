Kanaryalara Türk sanat musikisi

Hem kanaryaların ötüşüne katkı olması hem de insan sesinden korkmaları için her gün kuşlarına müzik dinlettiğini aktaran Anapay, "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder" diye konuştu.

Kuşlarıyla Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılan Anapay, elde ettiği birçok derecenin yanı sıra geçen yıl 25. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'nda "yorkshaire" kategorisinde birincilik kazandı. Her yıl düzenlenen kanarya yarışmalarına büyük özenle hazırlanan ve birçok derecesi bulunan Anapay, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Yarışmalar gelecek yıl yeniden olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren Aydın Anapay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Parayla kanarya satışı yapmayan ve çocuklara kuş sevgisi aşılamak için zaman zaman hediye eden Anapay, "Bunlarla ilgilenen çocuklar, okuldan çıkınca onların bakımı, yemi, sevgisi derken kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Evimizde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılasak ne kadar güzel olur. 1977 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Kahve kültürüm bile hiç olmamıştır" ifadelerini kullandı.