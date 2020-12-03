  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
2 bin 500 metrede romantizm
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Yasak öncesi sevgilisi Ali Yörenç'e koştu
Göktaşı değil roketmiş
ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı
Kanaryalara Türk sanat musikisi
Eymen'e umut olun
Ekmek kavgası
Sinemaya 15 milyonluk can suyu
Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme
03 Aralık 2020 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:12:00

Kanaryalara Türk sanat musikisi

ABONE OL

Kırşehir'de iş yerinin ikinci katında yetiştirdiği 200'e yakın kanaryasına her gün Türk Sanat Müziği eserleri dinleten 65 yaşındaki hırdavatçı Aydın Anapay, kuşlarını yarışmalara hazırlıyor.

Hem kanaryaların ötüşüne katkı olması hem de insan sesinden korkmaları için her gün kuşlarına müzik dinlettiğini aktaran Anapay, "Türk Sanat Müziği'ni çok seviyorum, onlara da dinletiyorum. Her sabah 08.00 gibi müziği radyodan açarım, akşam 19.00'a kadar devam eder" diye konuştu.

Kuşlarıyla Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katılan Anapay, elde ettiği birçok derecenin yanı sıra geçen yıl 25. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması'nda "yorkshaire" kategorisinde birincilik kazandı. Her yıl düzenlenen kanarya yarışmalarına büyük özenle hazırlanan ve birçok derecesi bulunan Anapay, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Yarışmalar gelecek yıl yeniden olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren Aydın Anapay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Parayla kanarya satışı yapmayan ve çocuklara kuş sevgisi aşılamak için zaman zaman hediye eden Anapay, "Bunlarla ilgilenen çocuklar, okuldan çıkınca onların bakımı, yemi, sevgisi derken kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Evimizde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılasak ne kadar güzel olur. 1977 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Kahve kültürüm bile hiç olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türk sanat musikisi Aydın Anapay kuş yarışma Türk Sanat Müziği
Kibariye torunu Aras adına bin fidan dikti

Kibariye torunu Aras adına bin fidan dikti
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi

Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi
Hakan Altun Gonca Vuslateri ile birlikteliği için ilk kez konuştu: Nazar değmesin

Hakan Altun Gonca Vuslateri ile birlikteliği için ilk kez konuştu: Nazar değmesin
Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i
Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi

Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi
Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER